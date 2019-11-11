【即市分析】買出口股最重要揀中隻「膽」…

東方產經專欄作者股博士：港股繼續受中美貿易談判發展主導，正當中美同意逐步取消加徵關稅，環球股市開始有起色之際，外媒卻傳白宮內部強烈反對撤銷中國關稅，市場氣氛時起時落，對貿易戰消息敏感的出口股，仲吼唔吼得過？

從基本面睇，中美貿易戰已打了一段時間，話對環球經濟冇影響根本係自欺欺人，不過要留意，投資市場是炒未來同炒預期，只要未來發展正面方向未變，波動反可提供低位入市機會。

此外，雖然話中美貿易戰早已變成持久戰，部分廠家亦開始將某些工序轉移至東南亞其他地區生產或組裝，但只要貿易談判逐步趨向樂觀方向發展，相信中長線而言，在生產成本效益考慮下，最終仍以中國作為生產基地的機會率仍大，對相關製造業以至出口股同樣有利。

先睇業績，集團今年上半年營業額按年增8.6%至37.28億美元，盈利按年增11.8%至2.85億美元，表現唔錯。投行大和發表早前報告就指，參觀創科旗下Milwaukee品牌位於美國總部，以及與該管理層會面後，對該股前景感正面，故維持其「買入」評級，目標價則上調至65元。

走勢上，該股股價近期反覆向上，現價已企穩多條主要平均線上，9日RSI為74，MACD牛叉持續，屬強中之強，可視為鐵膽。建議候低在50日線約56元水平買入睇中線，目標價70元，跌穿50元止蝕。

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