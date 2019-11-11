【專家點評】滄海遺珠　電池股整裝待發？

早前公布中期業績，實現銷售收入200.87億人民幣(下同)，按年增加38.5%；毛利18.23億元，上升6.7%；淨利潤約5.54億元，較上年同期增長3.78%。

鉛酸蓄電池為集團傳統主營業務之一，期內收入125.61億元，佔總收入約62.5%。集團近年積極投入研發，期內研發成本從去年同期約4.53億元增加至約5.06億元。管理層曾透露，目前的研發費用有50%用於鋰電池的研發，可見新能源電池為集團發展方向。

筆者相信，集團能透過加大資金投入電動自行車鋰電池的研發，提升相關技術，並利用自身渠道和品牌優勢，進一步提升集團在新能源電池領域的市場地位。建議可在5.3元附近買入，目標6元，失守5元則先行止蝕。

西證證券經紀助理副總裁 陳汝銘(作者為註冊持牌人士)

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