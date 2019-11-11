【專家點評】滄海遺珠 電池股整裝待發？
2019年11月11日 10:30
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天能動力(00819)為中國最大的電動車動力電池供應商之一，以電動車環保動力電池製造與服務為主。業務包括集成儲能配套為輔，集新能源汽車鋰電池、汽車起動啟停電池、風能太陽能儲能電池的研發、生產、銷售，以及廢舊電池回收和循環利用、城市智能微電網建設、綠色智造產業園建設等，是一家大型高科技能源集團。
早前公布中期業績，實現銷售收入200.87億人民幣(下同)，按年增加38.5%；毛利18.23億元，上升6.7%；淨利潤約5.54億元，較上年同期增長3.78%。
鉛酸蓄電池為集團傳統主營業務之一，期內收入125.61億元，佔總收入約62.5%。集團近年積極投入研發，期內研發成本從去年同期約4.53億元增加至約5.06億元。管理層曾透露，目前的研發費用有50%用於鋰電池的研發，可見新能源電池為集團發展方向。
筆者相信，集團能透過加大資金投入電動自行車鋰電池的研發，提升相關技術，並利用自身渠道和品牌優勢，進一步提升集團在新能源電池領域的市場地位。建議可在5.3元附近買入，目標6元，失守5元則先行止蝕。
西證證券經紀助理副總裁 陳汝銘(作者為註冊持牌人士)
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