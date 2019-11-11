【即市分析】聯想集團股價回吐有何啟示？

聯想集團半年收入260.34億美元，按年升2.9%，惟數據中心收入放緩壓抑整體增長。期內，公司權益持有人應佔溢利3.64億美元，按年升48.5%，每股基本盈利3.06美仙。派中期息每股6.3港仙。

參考大行報告，匯豐研究指，聯想集團第二財季業績勝預期，對其電腦業務維持正面看法，但料第三財季因CPU短缺，或有負面因素。料其數據中心轉盈需要更長時間，調整2020至22財年的每股盈利預期，分別上調0.5%、下調2.2%及1.6%，目標價由7.8元降至7.1元，評級為「買入」。

交銀國際研究則指，聯想估值吸引，現價市盈率相當於2020、2021年的12.9倍及10.0倍，考慮到香港科技股近期不斷增長，維持「買入」評級，目標價睇8.5元，以上周五收報5.82元計，潛在升幅逾4成。

走勢方面，聯想上周五大近4%，技術指標走弱，14日RSI掉頭向下至58，MACD牛叉收窄，似乎醞釀調整，建議有意入市者再等等。以過往走勢估計，聯想股價於5.2元水平每見支持，若跌至該水平，可以考慮入市博反彈。

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