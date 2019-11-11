港元拆息︰1個月期升至2.19厘
2019年11月11日 11:26
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香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息大幅升至1.35厘；1星期升至1.91厘；與樓按相關的1個月進一步升至2.19厘；3個月期報2.27厘。
11/11/2019
隔夜 1.35036厘
1星期 1.91857厘
2星期 2.08679厘
1個月 2.19321厘
2個月 2.29107厘
3個月 2.27500厘
6個月 2.27500厘
12個月 2.32607厘
8/11/2019
隔夜 0.84929厘
1星期 1.29036厘
2星期 1.51143厘
1個月 1.91143厘
2個月 2.15964厘
3個月 2.21750厘
6個月 2.25929厘
12個月 2.30321厘
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