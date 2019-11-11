【瑞通推介】恒指急挫　牛熊證攻略

瑞通認股證牛熊證銷售部：中美正談判首階段貿易協議文本，美股上周五(8日)轉跌為升再創收市新高。道指收報27,681點，升6點。

恒指上周五收報27,651點，跌196點(或0.7%)，結束6日升勢。周一再挫600點，跌至27,100點水平之下。其好倉(牛證及認購權證)上周五淨流入逾5,500萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾2,500萬元，反映投資者對後市好淡分歧。上周五其牛證街貨重貨區為收回價26,900至26,999點，而熊證街貨重貨區為收回價28,000至28,099點。

恒生指數公司計劃明年首季進行市場諮詢，研究是否可將「同股不同權」公司納入為恒生指數成份股內。近期強勢的美團點評上周五顯著受壓，跌近4%收報94.6元，跌穿10天線。周一早段曾再挫逾2%，低位跌穿92元，其後跌幅收窄。上周五有超過7億元北水經港股通淨流入美團，繼續是北水淨買入最多股份。輪證資金流方面，上周五有逾1,400萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有360萬元淨流出。

瑞聲科技今年首9個月少賺逾46%，第三季毛利率29.6%，按年跌7.5個百分點，按季則回升4.6個百分點。季績公布後股價於上周五午後曾飆近6%見54.9元，升破今年4月高位近55元水平，不過最終倒跌0.5%收市，報51.6元，險守10天線。該股自9月底開始呈反覆向上走勢，上升軌暫未被破壞，而上周五恒指季檢維持成分股不變，消除了瑞聲被剔出藍籌的短期顧慮，加上有大行唱淡，該股周一早段曾挫近6%，曾見48.6元之近兩周低位，其後跌幅收窄至約3%，於50元附近整固，失守10天線支持。上周五有逾70萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有91萬元淨流入。

騰訊控股周三(13日)公布截至今年9月底止第三季業績，有媒體綜合券商預測，該公司非通用會計準則股東應佔溢利料介乎233億至276億元人民幣，按年增逾18%至近四成。不過大市上周五受壓，騰訊領跌，收報327.2元，跌1.9%，失守50天線。周一早段隨市偏軟，曾跌穿324元。上周五有逾1,100萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有19萬元淨流出。

繼續受香港示威活動影響的港鐵公司，上周五拾級而下，最終下跌1.6%，連失10天、50天和250天線，險守45元。周一早段繼續整固，徘徊在45元之下。上周五分別有161萬和2萬元淨流入其好倉和淡倉。

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