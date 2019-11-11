【午市重點睇】人民幣偏軟 布油企62美元
2019年11月11日 12:04
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●亞洲市，美匯指數報98.3；圓匯報回軟至109.06；歐元兌美元報1.102；英鎊報1.279。港匯處7.8296。離岸人民幣(CNH)轉弱，最新報7.0003。金價低企1,461美元，布油企62.04美元，紐油報56.86美元。道指期貨跌74點。
●港股一度挫逾600點，恒生指數半日跌580點或2.1%，報27,070點。https://bit.ly/36Uab0y
-傳騰訊加強與任天堂合作，開拓美國市場。
-匯銀智慧社區復牌，股價挫5%。
-冠捷科技周四收市後撤銷上市地位。
-新股專輯：中國抗體、中國傳媒均於下限定價。
●【即市分析】
-聯想集團股價回吐有何啟示？https://bit.ly/34LctgT
-買出口股最重要揀中隻「膽」…https://bit.ly/2Q5cFn1
-消息股動向成股市溫度計。https://bit.ly/2qJzuSo
●A股快報：滬深三大指數半日收市均挫逾1%。https://bit.ly/2WZc9Ze
●亞洲股市：日股中段向下。https://bit.ly/2X6aFwq
●港元拆息︰1個月升至2.19厘。
●人民幣兌每美元中間價為6.9933，較上日再上調12點子，呈四連升。
●人行不開展逆回購操作。
●日本9月核心機械訂單按月跌2.9%，連續3個月下滑。
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