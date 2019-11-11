【高盛推介】恒指牛熊證窩輪傳真
2019年11月11日 12:15
東網電視更多新聞短片
高盛(亞洲)有限責任公司：恒指周一(11日)早段繼續下跌，早上低開290點後跌幅擴大，最多曾跌649點。
就恒指現時跌至近27,000點關口。投資者如計劃部署牛熊證時，宜小心注意收回風險。如考慮過夜部署則宜留意較遠收回價的產品。
投資者如計劃部署牛證，適合短線部署的選擇可留意恒指牛證(64997)，收回價26,718點，行使價26,618點，換股比率10,000，槓桿比率61.6倍，高槓桿近牛，宜短線。
以及可留意收回價稍遠一點的恒指牛證(63776)，收回價26,668點，行使價26,568點，換股比率10,000，槓桿比率53.1倍，相近收回價牛證中槓桿最高。
適合中線部署的選擇則可留意恒指牛證(60679)，收回價26,468點，行使價26,368點，換股比率10,000，槓桿比率42.3倍，適合中線部署遠牛證。
投資者如計劃部署熊證，近熊選擇可留意周一新上市的恒指熊證(66850)，收回價27,438點，行使價27,538點，換股比率10,000，槓桿比率56.4倍，新上市、市場上最貼價一批熊證之一。
以及可留意收回價稍遠，同是周一新上市的恒指熊證(66859)，收回價27,588點，行使價27,688點，換股比率10,000，槓桿比率43.7倍，新上市、相近收回價熊證中槓桿最高。
此外，投資者亦可考慮沒有收回風險的認購證作部署，當中短期的高槓桿選擇可留意恒指購證(16786)，行使價28,138點，2019年12月30日到期，實際槓桿28.5倍。
以及可留意價外幅度約6%，年期約4個月的恒指購證(29925)，行使價28,700點，2020年2月27日到期，實際槓桿18.4倍，行使價27,000至29,000點間、中年期產品中，槓桿最高。
免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。(c)版權所有2019年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資前閣下應理解產品特性及風險，考慮該投資是否適合閣下的個別情況，並向有關的專業顧問查詢。認股證及牛熊證乃複雜之產品，除相關資產之價格及其變動外，還有其他因素影響認股證價格。
本產品並無抵押品，投資者所依賴的是發行人及擔保人的信譽。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。認股證及牛熊證的價值可急升亦可急跌，持有人的投資可能會蒙受全盤損失。牛熊證更備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時(i)N類牛熊證投資者將不獲發任何金額；而(ii)R類牛熊證之剩餘價值可能為零。過往表現並不預示未來表現。在某些情況下，高盛的流通量提供者可能是港交所上唯一為高盛認股證及高盛牛熊證提供買賣報價者。閣下應詳細閱讀載有認股證及牛熊證條款及風險披露的有關上市文件。
－－－－－－
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！
想問股票？即刻Click入 http://bit.ly/2NqHU90 留言，《東網Money18》專欄作者同你點選作答。