【專家點評】集中焦點在醫療消費科技三大領域

最近一周，A股方面利好消息不少，而且大多在市場一致預期之外。然而，滬綜指和上證50的表現差強人意。按照市況走勢來看，看來內地經濟基本面已然成為影響股市表現的核心因素，外圍因素對A股的影響愈來愈弱。

回顧一下近期重要消息，利好不斷。11月3日區域全面經濟夥伴關係協定(RCEP)15個成員國結束全部文本談判及實質上所有市場准入談判，明年將正式簽署協議。這個看似不起眼的協議，其實對中國而言是一個實在的利好。

11月5日，在岸、離岸人民幣兌美元雙雙升破7關口。按此趨勢來看，2020年人民幣匯率壓力不大。同日，人行開展MLF操作4,000億元人民幣，中標利率為3.25%，較上期下降5個基點。此次降息無疑是超出市場預期，雖然降息幅度不大，但市場更關心其釋放的信號，即政府會堅持穩經濟的原則，並在適當的時候採取逆周期措施調節經濟。

11月7日商務部新聞發言人表示，中美同意分階段取消加征關稅也是利好之一。雖然，貿易戰緩和消息不斷傳出，但並未有披露具體的時間表。市場預計第一階段協議的重點將會是農產品採購。特朗普曾公開表示，中國將購買價值500億美元的農產品及加入波音公司的採購方案，中方則強調美方應先取消部分關稅以釋出善意。目前，市場普遍對貿易戰緩和有很大憧憬，然而第一階段協議的實際操作，仍需有待商議。

另外，中國國務院早前宣布，全面取消在華外資銀行、證券公司、基金管理公司等金融機構業務範圍限制，顯示中國金融開放步伐加快。MSCI將A股納入比例由15%提至20%，預計外資流入趨勢持續。

綜合來看，中美貿易關系改善，中國加快對外開放與逆周期調控，將有助於經濟與資本市場的改善。A股短期因利好兌現而調整，而隨着外資和長線資金的不斷流入，優質的核心資產估計仍是資金青睞的重點對象，估計回調的幅度不會太大。整固後，核心資產有望繼續上行。因市場仍擔心經濟下滑與通脹上行，A股難有整體大行情，預計結構化行情持續，維持對醫療、消費與科技等高成長性的龍頭股配置。

勝利證券副首席營運官 周樂樂(作者為註冊持牌人士)

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