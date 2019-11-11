摩通CEO賺逾兩億元　指貧富懸殊是大問題

美國貧富懸殊差距日益擴大，摩根大通行政總裁戴蒙認為需要解決這個「大問題」，惟當被質疑其2018年的薪酬約為3,100萬美元(約2.41億港元)是否過高時，卻推說其薪酬是由董事會決定，稱「我與此無關」。

外媒報道，當被問及會否將自己的薪酬部分返還，給其他管理層當作榜樣時，戴蒙直指可以，但認為不能解決有關問題。

他認為，收入不平等損害美國經濟，美國富者變得愈來愈富有，但過去約15年間，中產階層人士的收入卻停滯不前，對美國而言並非特別好。他建議，要解決財富不均問題，可改變美國最低工資標準，或降低對窮人和中產階層的稅收。

此外，雖然今年美國經濟增長放緩，但他保持樂觀態度，並淡化經濟衰退的可能。

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