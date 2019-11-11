繼續睇好！80%全球投資者擬一年內增持中國資產

景順與經濟學人智庫(Economist Intelligence Unit，EIU)周一(11日)發表研究，結果顯示逾八成的全球投資者計劃在未來12個月內，大幅或適度增加其機構對中國的投資配置，僅4%計劃減少中國投資。

景順總裁兼首席執行官Marty Flanagan表示，中國經濟蓬勃增長和持續放寬市場准入，對內地及全球投資者是一個重要且具吸引力的機會。該公司相信，有策略地配置中國資產類別對説明投資者，達成其長期投資目標發揮着舉足輕重的作用。

結果又顯示，近90%受訪者對中國有「專門的投資配置」，即是那些只針對中國的投資，而不是更廣泛的地區或新興市場等其他類別的投資，或包括通過管理基金、交易所買賣基金(ETF)或其他投資工具對股票、固定收益或另類資產進行具體配置。而在其他沒有對中國專門配置的10%受訪者中，約三分之二表示仍會通過全球、亞洲或新興市場貨幣籃子投資中國。

當中，「自身公司對中國的了解度提高」是調查受訪者持有中國專門的投資配置的主要驅動力(41%)，而企業報告、法律保護、法規監管及金融仲介機構等方面有所改善亦是調查受訪者考慮增加中國投資的重要因素。

擁有專門中國配置的調查受訪者對其維持配置設置了多個目標。首要目標是「投資組合多元化」(87%)，其次是「為內部團隊獲取經驗」(69%)，之後是「尋求超額回報」(62%)。當問及這些目標是否已經實現， 77%表示目標已實現，而21%表示言之過早及1%表示目標尚未實現。

另外，受訪者對全球經濟前景仍持樂觀態度，對中國經濟前景更為看好。約三分之二的受訪者認為，未來12個月的全球經濟狀況將好於當前，近四分之三的受訪者認為，中國的經濟狀況將會更好。

北美受訪者對各個市場的經濟前景普遍持樂觀態度，超過80%的受訪者預計未來12個月全球及中國的經濟狀況都將好轉。65%的歐洲、中東及非洲受訪者認為全球經濟狀況將會改善，而73.5%的受訪者表示中國經濟狀況將會改善。在亞太地區，53%表示全球經濟將會改善及66%表示中國經濟將會改善。

與中國將日漸成為全球科技發展領導者的看法相一致，技術創新(如人工智慧、機器人等)佔據最具有吸引力的投資主題首位(佔受訪者的58%)；緊隨其後的是金融服務(51%)，以及包括醫療健康、資訊科技及教育等「新經濟」服務業(41%)。可再生能源板塊，尤其是對北美地區而言(佔受訪者的39%)，是另一個與「新經濟」服務業同樣可能吸引投資的重要主題。

上述名為《中國投資定位》的調查報告，訪問了北美、亞太區以及歐洲、中東及非洲地區在內的411名資產所有人及專業投資者，收集全球機構高級管理人員對中國投資配置的意見。受訪機構所管理的資產規模從5億美元至逾100億美元不等。

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