迎接廿周年！盈富基金由來一一細數...

周二(12日)為盈富基金上市20周年，回顧這亞洲區(日本除外)首隻交易所基金(Exchange-Traded Fund，簡稱ETF)的出現，源於1997亞洲金融風暴。1997年7月由泰國放棄固定匯率制所觸發的金融風暴，波及亞洲國家的貨幣、股票市場及其它資產價格暴跌。

國際大鱷衝擊香港聯繫匯率，特區政府為了捍衛聯匯，於1998年8月通過公開市場買入了大量香港股票，以穩定港元匯價，並成功擊退國際炒家。同年10月，港府成立了外匯基金投資有限公司，目的之一是為政府的這批股票尋求出售的方法。

根據金管局的資料，盈富基金的構思在1999年6月21日由外匯基金投資有限公司董事局通過，直至成功推出，只花了不足6個月。當時亞洲金融危機剛剛過去，市場氣氛低迷，加上全球正要面對「千年蟲」的問題，對金管局來說都是重大挑戰！落實計劃和訊息傳遞若稍有差池，可能會嚴重衝擊本港股票市場，損害香港的國際聲譽。儘管如此，大家仍竭盡全力，最終克服大量技術、電腦系統、法律及監管層面的困難。

盈富基金是當時最龐大的首次招股行動，一共籌集了333億港元，參與的散戶及機構投資者多達18萬個。冀藉創立「持續發售機制」(Tap Facility)，陸續將股份以基金單位形式出售。此外，金管局亦堅持首次推出時不向公眾人士提供認購折扣，改以長期持有(一年及二年)特別紅股形式吸引散戶，亦事後證明相當成功。

及至2001年4月，特區政府透過盈富基金所取回的金額，已超過外匯基金在入市行動所動用的1,180億元。

盈富基金的投資目標是提供緊貼恒生指數表現之投資回報。其全部或絕大部分資產，按大致與指數相同的比重投資於指數成分公司的股份。基金1998年的定價為12.88元，首日收市價為14.05，近期價格徘徊在約27元的水平，若由認購至持有至今，累積回報率約2.09倍。

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