【高盛推介】大型新股或月底上市 部署港交所購證
2019年11月11日 14:45
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高盛(亞洲)有限責任公司：香港交易所日前連升7日，累計升約5.4%。周一(11日)則跟隨大市下跌，最低見244.6港元。有報道引述消息，指有大型新股計劃將於本月底在港上市，市場憧憬能帶動港交所股價。
觀察個股認股證資金流向，上周五(8日)資金轉向部署認購證，錄得約160萬元資金流入。另一方面，上周三(6日)至上周五亦共錄得約400萬元資金流入牛證。
觀察市場上的認購證，可見近日資金留意行使價在265.2元附近、明年2月到期的產品。投資者如計劃部署認購證，可留意當中槓桿最突出的港交所購證(22539)，行使價265.2元，2020年2月25日到期，實際槓桿12.7倍。
貼價的選擇則可留意價外幅度不足1%的港交所購證(26086)，行使價250.2元，2020年6月23日到期，實際槓桿7.0倍，貼價兼低街貨。
投資者如計劃部署牛證，現階段可留意港交所牛證(65711)，收回價240.08元，行使價238.08元，換股比率100，槓桿比率21.4倍，市場上槓桿最高牛證之一。
另外如中線部署亦可留意收回價較遠的港交所牛證(59916)，收回價235.08元，行使價233.08元，換股比率100，槓桿比率14.2倍，相近收回價牛證中街貨較低。
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