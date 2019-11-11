10月份辣招稅收逾24億元　按月急升1.5倍

二手交投回升，涉及物業「辣招稅」的成交及金額同步回升。根據稅務局資料，10月份須付有關稅項的物業成交1,506宗，按月升23.4%；涉稅款就急增1.5倍，至約24.44億元，稅額創近5個月新高，連跌5個月後回升，增幅料為2014年中後最大。

各項辣招稅當中，以須支付買家印花稅漲幅最明顯，有關稅款亦多2.8倍，至約8.8億元，創去年6月後新高。涉及成交佔296宗，按月大升1.77倍。

而要繳付樓價15%的新住宅從價印花稅，以及非住宅物業雙倍印花稅的買賣及稅額，於10月分別按月上升9.5%及1.13倍，錄1,187宗及15.5億元。

至於須付額外印花稅的交易亦較9月再減6宗，僅錄23宗，再創今年單月最少；涉及稅額亦跌39.3%，至1,208.1萬元。

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