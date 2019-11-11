二手成交：栢慧豪園連錄成交　兩房戶590萬沽

中原地產區域營業經理伍耀祖表示，天水圍栢慧豪園及豪廷，本月交投急增，已錄得7宗成交，較上月同期升約2.5倍。其中最新一宗為栢慧豪園5座中層C室，單位實用面積493方呎，建築面積658方呎，向西南，兩房間隔，叫價630萬港元，放盤一星期，以590萬元沽出，實用呎價11,968元。

據悉，原業主於2017年2月以480萬元買入單位，持貨兩年多，現轉手需付樓價10% SSD即約59萬元，料扣除SSD後，業主帳面仍獲利約51萬元，單位期內升值11%。

另外，該屋苑1座低層D室亦錄得成交，單位實用面積677方呎，建築面積900方呎，採三房一套間隔，開價800萬元，剛SSD鬆綁即以766萬元沽出，實用呎價11,315元。原業主於2016年11月以640萬元買入單位，至今升值126萬元或20%。

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