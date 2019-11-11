樓價UPDATES：映灣園本月暫錄約10宗成交

東涌映灣園11月累錄約10宗二手成交，其中三房單位售753萬港元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●小西灣藍灣半島3座低層A室，實用面積596方呎，套三房間隔，望海景，獲外區租客以23,000元承租，實用呎租約38.6元。

●西灣河嘉亨灣6座中層E室，實用面積527方呎，兩房間隔，望海景，獲租客以22,000元承接，實用呎租約41.7元。

●筲箕灣遠晴高層C室，實用面積約276方呎，一房連露台間隔，以月租16,000元成交，實用呎租約58元，業主於2019年9月份以約600萬元購入，租金回報約3.2厘。

●堅尼地城加多近山中層C室，實用面積約375方呎，套一房間隔，望海景，今年3月放售，原開價950萬元，減價70萬元或約7.4%，終以880萬元交吉形式沽出，實用呎價約23,467元；原業主於2012年7月以855.5萬元購入，帳面獲利約24.5萬元，升值近3%。

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九龍區

●將軍澳居屋富康花園1座低層H室，實用面積約592方呎，三房兩廁間隔，買家即睇即決定購入，原叫價由728萬元，減至723.8萬元於已補地價的自由市場成交，實用呎價約12,226元。

●將軍澳天晉8座中層D室，實用面積約533方呎，兩房間隔，望市景，今年11月叫價1,000萬元放售，減價32萬元或約3.2%，終以968萬元以交吉沽出，實用呎價約18,161元，原業主約於2011年12月以約448.8萬元購入，持貨約8年，帳面獲利約519.2萬元，升值約1.2倍。

●土瓜灣迎豐高層G室，實用面積約266方呎，一房間隔，望樓景，9月開始放租，原先開價14,500元，經議價後減價700元或約4.8%，終以13,800元租出，實用呎租約52元。

●長沙灣豐盛居中層D室，兩房間隔，實用面積約503方呎，以850萬元放盤約兩星期後獲區內客接洽，減價18萬元，以約832萬元成交，實用呎價約16,541元，買家為首置客，睇樓兩次即拍板入市，原業主於2009年7月以約306萬元購入，帳面獲利約526萬元，升值約172%。

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新界區

●東涌映灣園8座高層D室，實用面積約637方呎，三房間隔，外望山景，剛以753萬元成交，實用呎價約11,821元，原業主在2010年12月以約360萬元買入，持貨約9年，帳面獲利約393萬元，升值約1.1倍。屋苑本月至今累錄約10宗二手成交。

●青衣藍澄灣2座中層A室，實用面積451方呎，兩房間隔，望內園景，屬同類單位罕有放盤，市場上放盤價普遍640萬元或以上，上址放盤不足2小時，極速獲買家以618萬元承接，實用呎價13,703元，原業主於2012年4月以304.8萬元買入，帳面獲利313.2萬元，升值約1倍。

●荃灣爵悅庭東爵軒高層F室，實用面積475方呎，兩房間隔，以720萬元沽出，實用呎價15,158元，買家為用家，睇樓後即快速決定入市，原業主於2008年以252萬元一手買入單位，持貨約11年，帳面獲利468萬元，升值約1.9倍。

●元朗錦綉花園M段第一街雙號屋，實用面積約902方呎，套三房間隔，外望樓景，放盤約1年，原先開價1,000萬元，減價32萬元或約3.2%，終以968萬元交吉沽出，實用呎價約10,732元，原業主於2015年1月以778.5萬元購入，帳面獲利約189.5萬元，升值逾24%。

●粉嶺花都廣場11月暫錄約4宗成交，新近成交為4座低層G室，實用面積536方呎，三房間隔，以638萬元沽，實用呎價11,903元，原業主於2002年以132萬元購入，帳面獲利506萬元，升值約3.8倍。

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