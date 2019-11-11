【市後重點睇】圓匯回升 道期挫逾百點
2019年11月11日 16:13
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(美聯社圖片)
美匯指數報98.3；圓匯低見109.29，最新回升至108.95；歐元兌美元報1.1031；英鎊報1.2805。港匯處低見7.8348。離岸人民幣(CNH)報7.0115。金價報1,465美元。國際油價回落，布油報61.97美元，紐油報56.72美元。道指期貨跌107點。
●市後關注點
-17:30 英國第3季國內生產總值(GDP)
-20:00 印度9月工業生產
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-匯銀智慧社區復牌 股價一度瀉43%。
●A股快報：三大指數收跌1至2%。https://bit.ly/2WZc9Ze
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●摩通CEO戴蒙賺逾兩億元，指貧富懸殊是大問題。
●歐洲央行正研究虛擬貨幣，料明年有進展。
●修例風波：滙豐指社會動亂令人難過。
●迎接廿周年！盈富基金由來一一細數...
-黃偉豪：盈富基金投資吸引力較其他股份低。
●經濟疲弱！中汽協：10月汽車銷量按年續降4%。
●繼續睇好！80%全球投資者擬一年內增持中國資產。
●傳限制提款，金管局：絕無此事。
●交通混亂！傳中電員工獲准後可於3時下班。
●10月份辣招稅收逾24億元，按月急升1.5倍。
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