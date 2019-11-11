UBS遭證監會譴責及罰款4億元

香港證監會因UBS(瑞銀集團)在長達10年的期間內向客戶多收款項及犯有嚴重的相關系統性內部監控缺失，對其作出譴責並罰款4億港元。

UBS亦已承諾將多收的金額連同利息全數退回受影響的客戶，以對他們作出賠償。退回的款項總額大約是2億元，並涉及於2008至2017年期間以在買賣後增加利潤幅度及收取高於標準披露水平或比率的費用而多收的款項。多收款項的做法涉及約28,700宗交易，大約5,000個在香港管理的客戶帳戶受影響。

證監會認為UBS沒有披露利益衝突並在欠缺透明度的交易中向客戶多收款項，不但沒有遵守以維護客戶最佳利益的態度行事的基本和總體責任，亦濫用了不虞有詐的客戶對它的信任。

證監會行政總裁歐達禮表示，期望所有中介人在管理客戶的買賣時秉持嚴格的誠信標準。UBS多年來有系統地向非常大量的客戶多收款項，其操守遠遜於這些要求。雖然每次多收的款項只佔每宗買賣的一小部分，但其失當行為涉及欺詐及廣泛地濫用客戶對其的信任，以致它得以在有關過程中賺取其不應得到的龐大額外收入。

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