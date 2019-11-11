內地10月新增人幣貸款僅6613億 遠遜預期
2019年11月11日 17:16
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(法新社圖片)
中國人民銀行公布，中國10月新增人民幣貸款6,613億元人民幣(下同)，差過預期的8,000億元；前值16,910億元。
分部門看，住戶部門貸款增加4,210億元，其中，短期貸款增加623億元，中長期貸款增加3587億元；非金融企業及機關團體貸款增加1,262億元，其中，短期貸款減少1178億元，中長期貸款增加2,216億元，票據融資增加214億元；非銀行業金融機構貸款增加1,123億元。
10月底，廣義貨幣(M2)餘額194.56萬億元，按年增長8.4%，增速與上月末持平，比上年同期高0.4個百分點；狹義貨幣(M1)餘額55.81萬億元，按年增長3.3%，增速比上月末低0.1個百分點，比上年同期高0.6個百分點；流通中貨幣(M0)餘額7.34萬億元，按年增長4.7%。
期內，社會融資規模增量6,189億元，亦大幅低於預期的9,500億元，前值2.27萬億元。
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