AirPods Pro攻陷日本市場　火速搶逾半市佔率

外國傳媒報道，日本調查機構BCN的統計顯示，10月份日本國內數碼產品銷售因上調消費稅而迅速放緩之際，真無線(TWS)耳機銷售量按年急增43.9%。分析指，這主要因為蘋果公司(Apple Inc.)期內推出的降噪版TWS耳機AirPods Pro銷售強勁，同時亦帶動其他TWS耳機熱賣所致。

BCN又指，AirPods Pro開賣的10月28日至11月3日的一周，Apple在日本的無線耳機市佔率，由之前一周約35%爆升至54%，高速佔據半壁江山。

事實上，AirPods Pro在日本僅開賣兩天就已躋身10月全月的五大暢銷機種之一。市場預期，TWS耳機新一輪的全球商戰，將隨着AirPods Pro熱賣而掀開幔幕。

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