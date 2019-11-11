東亞銀行遭大行唱淡前景 狠削目標價36%
2019年11月11日 17:27
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李國寶
由李國寶擔任執行主席的東亞銀行(00023)，再遭大行唱淡其前景表現，滙豐環球研究直指，東亞不論中國及香港業務，均面對黯淡的營運前景，儘管估值低於歷史平均水平，惟吸引力仍然欠奉，維持東亞「持有」評級，但大削其目標價36%至18.6元。
滙豐環球研究發表報告，指年初至今東亞銀行股價明顯跑輸恒生指數；儘管東亞估值低於其過去情況，但認為在大中華區其他銀行股中，有估值更具吸引力的選擇。
近年東亞中國業務持續擴張，惟內地經營環境充滿挑戰，滙豐環球研究指出，截至今年上半年，東亞的內地網點數目從高位大減23%，員工數目亦從高峰大減近四成，降至約3,800人。
然而，中國內地分支的盈利能力，一直低於集團平均水平，基於東亞今年上半年商業房地產的風險敞口減值，需持續為信貸「去風險」，以為信用狀況減壓，無法確定東亞中國所具備的競爭優勢，加上其中國業務的範圍遍及多個省份，導致技術採用速度慢於同業。
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