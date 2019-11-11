【零售寒冬】香港局勢拖累！佳景料9個月蝕逾2億

集團今年第一季錄得公司擁有人應佔未經審核虧損約1,760萬元、第二季度錄得虧損約5,210萬元及第三季度錄虧損約1.41億元；而2018年第三季度虧損約1,260萬元。

該集團指，2019年首9個月中美貿易糾紛，及自6月起香港當前的內亂已對集團業務表現產生重大不利影響。第三季，集團錄得公司擁有人應佔虧損約1.41億元，且未能自澳門「主要投資物業」錄得租金收入，其中虧損包括主要因關閉西九龍站美食廣場而錄得物業、廠房及設備撇銷虧損1,710萬元，及因先前於10月28日公布的建議出售橫琴島發展物業項目而錄得減值虧損約9,820萬元。

期間，集團錄得橫琴地塊之公允價值收益淨額約350萬元及橫琴減值虧損約9,820萬元，及就其位於澳門耶穌會紀念廣場2號牌坊廣場購物旅遊中心鄰近旅遊熱點之樓高六層商業大廈之投資物業錄得公允價值虧損淨額1,500萬元。

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