【共渡時艱】中電容許餐飲零售中小企延交電費
2019年11月11日 19:31
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香港社會動亂持續，中小企經營陷入前所未有的困境。中電發言人表示，中電推出「中小企延繳電費計劃」，即日起僱員人數少過50人的餐飲業及零售業中小企客戶，可申請延遲繳付電費2個月，紓緩經營壓力。如欲申請，可到網址 https://clp.to/SMEdefer ，或致電專線2678 2633 。
中電稱，成功獲審批的客戶可延遲2個月繳交電費，2019年12月及2020年1月要繳付的電費，可分別延期至2020年2月及3月繳交。為令申請便捷，客戶只需上網https://clp.to/SMEdefer 填妥申請表，然後將商業登記證以及店舖正面照片一張，電郵至SMEdefer@clp.com.hk 即可。
該公司又指，香港正面對嚴峻的挑戰，營商環境愈變困難，中小企業更是首當其衝，因此推出延繳電費計劃，希望能與中小企業客戶共度時艱。
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