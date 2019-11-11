沙特阿美招股意外揭露：石油需求20年內見頂
2019年11月11日 20:55
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(美聯社圖片)
外國傳媒報道，沙特阿拉伯國家石油公司沙特阿美公布了招股說明書，內裏暗藏被市場忽視的重要信號。
分析師馬修·馬丁（Matthew Martin）和哈維爾·布拉斯（Javier Blas）在招股說明書中發現，沙特阿美認為全球石油需求可能在未來20年內見頂。這表明，沙特對油市的看法正在慢慢改變。
沙特阿美沒有提供自己的評估，而是使用了行業諮詢公司IHS Markit Ltd的預測。諮詢公司預測石油需求將在2035年左右見頂。在這種情況下，屆時原油和其他液態油的需求增長將「趨於平穩」。
雖然沙特阿美沒有明確表態支持這一預測，但根據招股說明書，該公司董事認為，該行業顧問提供的數據「可靠」。另外，在招股說明書隨附的圖表中，沙特阿美也預期2045年的全球石油需求低於2040年(即是20年內見頂)。
值得注意的是，此前沙特官員一直在否認這種觀點。就在今年2月，沙特阿美行政總裁Amin Nasser還表示，對石油需求觸頂的擔憂「缺乏邏輯和事實依據」。而該國石油部長的法立赫(Khalid Al-Falih)在2017年曾表示，一些能源高管、分析師和活動人士之間關於石油需求見頂的說法是誤入歧途。
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