厲害了！南韓取代中國成爆買海外房地產大戶

近年中國收緊內地大戶在海外投資，令「大款」爆買海外房地產的情況減退，反觀南韓資金則有後起之勢。南韓傳媒報道，韓國金融研究院的報告顯示，截至今年9月底，南韓資金對海外房產基金的投資規模高達50.7萬億韓圜(3,419億港元)，比2015年的12.3萬億韓圜增長逾三倍，其增長勢頭亦超過了包括中國等一眾亞洲國家及地區。

在2015年，海外房產市場的亞洲大戶仍是中國，投資佔比在一眾亞洲國家及地區中達55%，而南韓僅佔6%；但今年截至9月底，南韓國的新增海外房地產投資比例已佔35%，超過新加坡的29%及香港的14%。反觀中國的海外房地產投資比例下降至7%。

不過，有市場人士擔心，當地資金爆買海外房地產，已投資有過熱迹象，並且投資收益亦開始下降。

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