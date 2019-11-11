樓價UPDATES：海怡半島周末連錄3宗成交

鴨脷洲海怡半島過去周末連錄3宗個案，並以大單位為主。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●海怡半島12座高層F室，實用面積630方呎，以三房包括套房間隔，作價1,069萬元，實用呎價16,968元，五年升值42%。

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九龍區

●紅磡海逸豪園22座低層D及E室相連單位，實用面積共1,083方呎，以1,800萬元易手，實用呎價16,620元。原業主於2011年以1,172萬元入市，持貨八年帳面獲利628萬元，升值約54%。

●西南九龍帝峯．皇殿1座極高層C室，向北望市景及海景，以三房包括套房間隔，實用面積753方呎。單位以2,100萬元放盤約一個月，有區內家庭買家見同類盤源不多，加上成功議價302萬元或約14%，故以1,798萬元購入，實用呎價23,878元。據了解，上址為原業主於2010年以約1,175萬元購入，帳面賺623萬元。

●紅磡黃埔花園2期3座中層G室兩房戶，實用面積389方呎，作價720萬元，呎價18,509元。原業主於2012年以465萬元入市，7年升值約55%。

●將軍澳夾屋叠翠軒1座中層C室，10月以650萬元放售，其後見市況向好，提價至680萬元，剛獲外區首置人士以638萬元連補價購入。以實用面積477方呎計，實用呎價13,375元。

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新界區

●馬鞍山居屋富寶花園6座中層E室，原開價約525萬元，議價後減5萬元，獲買家於已補價自由市場以520萬元購入。上址實用面積431方呎，以兩房間隔，實用呎價12,065元。

●而屯門區由於部分居屋仍有呎價低於1萬元選擇，故承接力保持不俗。該區兆邦苑中層10室，實用面積566方呎，有區內首置人士鍾情單位客廳及房間均向西南擁開揚景，因此以535萬元自由市場價購入作自用，實用呎價9,452元。

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