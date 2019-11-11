MI能源更換首席執行官

董事會同時委任公司的執行副總裁梅黎明為執行董事兼首席執行官；另一執行副總裁張殿峰為首席運營官，同樣均為今日(11日)生效。

通告披露，梅氏現年38歲，2005年1月加入集團，歷任會計、財務經理、財務副總監、首席財務官及負責企業融資及併購的副總裁等職位。他過去3年並無於任何上市公司任職董事；與公司任何董事、高級管理層、首席執行官或主要股東或控股股東概無任何關係。

目前梅氏持有公司股份90.929萬股，並有權認購1,500萬股。他獲委任為執行董事，初步為期3年，將有效直至公司下屆周年股東大會，符合資格於大會上重選連任。他有權收取每年36萬美元(約280.8萬元)酬金及年度酌情花紅。

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