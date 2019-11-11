【夜市直擊】亂局未止　貿談多變！道指低開163點

香港社會局勢持續不穩讓投資者感憂慮，加上中美貿易談判或有暗湧，美股周一(11日)早段受壓。道指低開163點，報27,517點，納指跌48點，至8,426點。

不過，Evercore策略員愈益看好美股年底前表現，因為有更多迹象顯示美國疲弱經濟情況告一段落，以及美股年底例旺。該行並列出一些最近資金流出但基本因素吸引的股份，包括快餐連鎖店Chipotle Mexican Grill、沃爾瑪、聯合包裹，以及汽車經銷商AutoNation。

外媒報道，高盛計劃放棄明年底前額外增加50億美元收入的進取目標，有關目標於2017年訂出，該行當時積極擴展交易以外的業務如消費貸款。高盛股價報222.91美元，微跌0.17%。

財經雜誌《巴隆氏》認為，連鎖藥房Walgreens Boots Alliance屬於股神巴菲特心儀的股份之一，若把該公司收購，將有助其投資旗艦巴郡解決現金過多的問題。Walgreens股價近期因私有化傳聞而急升，周一早段報61.7美元，升4.15%。

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