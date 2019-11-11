蘋果AR產品路線圖曝光　最快要呢個時間先登場...

外國媒體引述知情人士稱，按蘋果公司(Apple Inc.)內部的的產品路線圖，該公司最快於2022年正式跨進AR(擴增實境)的領域，推出一款AR頭罩，至於早前傳聞的AR眼鏡，則最快於2023年登場。

據報，Apple管理層於上月的內部會議上展示了該產品路線圖。

不過，這份路線圖與之前亞洲區供應鏈流傳的版本顯然不同；早前台灣媒體曾爆料指，Apple與美國遊戲開發商Valve合作，共同開發AR頭罩，預計於明年就會推出，並由廣達( Quanta Computer)及和碩(Pegatron)代工。

市傳Apple的AR眼鏡將在鏡片中配置全息顯示屏，透過與佩戴者的iPhone進行同步，可以在用戶的視野範圍內顯示如文字、電子郵件、地圖和遊戲等內容。

此外，該裝置可能會像Apple Watch及Apple Tv等裝置般，內置App Store，可安裝相關的應用程式(App)。

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