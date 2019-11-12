東亞業務前景淡　大行劈目標價36%

滙豐環球研究指，內地經營環境充滿挑戰，截至今年上半年，東亞的內地網點數目從高位大減23%，員工數目亦從高峰大減近四成，降至約3,800人，而且內地業務的盈利能力，一直低於集團平均水平，基於東亞今年上半年商業房地產的風險敞口減值，需持續為信貸「去風險」，為信用狀況減壓，直指無法確定東亞中國優勢何在。

儘管東亞為本地銀行，滙豐環球研究對其香港業務未敢樂觀，指東亞的存款來源依賴定期存款多於活期存款，由於銀行業貸存比率升，存款競爭激烈，認為東亞的資金成本壓力大於同業。

貸款方面，隨着香港跨境交易減少，同時面對宏觀不確定性，市場貸款需求勢放緩，預計東亞將適度降低在香港的風險胃納，該行的貸款增長及貸款收益率將持續受壓。

由於預期東亞銀行淨息差錄收窄、手續費收入減少，並對東亞資產質素作保守估算下，滙豐環球研究將東亞今、明兩年的盈利預測，分別調低54.9%及22.4%。東亞周一(11日)股價收報18.5元，跌2.84%。

事實上，東亞銀行近月多次被券商狂踩，摩根大通上月底指，東亞銀行下半年淨息差較上半年錄收縮是無可避免，其中國業務資產質素不確定性揮之不去，雖然估值已跌至歷史低位，但短期難扭轉情況，將東亞明年12月目標價，由20.6元降至17.2元，降幅達16.5%，維持「減持」投資評級。

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