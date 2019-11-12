林嘉麒　大戶觀望　恒指退守26594

中美貿易消息時好時壞，投資者早已司空見慣。面對利好消息，未會太樂觀；面對利淡消息，也不會太悲觀。相信是由於早於7月，投資市場曾憧憬過協議快將簽成，結果令人失望，及後投資者學精了，會跟隨消息走。不過逐步逐步看，見好消息追下貨，有壞消息沽下貨，形成股指鐘擺情況明顯，因此相關利好或利淡因素不會完全price in在大市中。

上周國家商務部表示，中美已同意隨協議進展，分階段取消加徵關稅，消息刺激A股及人民幣迅速上升，恒指更上試27,900點水平。一如近期，期指未平倉合約總數未見顯著增加，相反周五卻大減6,000多張，反映大戶未受消息變得更樂觀，相反在美方未有進一步消息確認，大戶操作保守，只選擇平倉，由此可見其投資信心不大。

恒指周一(11月11日)大跌主因是特朗普唱淡有關，一如以往唱反調，中港股市跌得多，惟市場避險情緒未見太高，美國10年國債息率變化不大，相信是投資者對貿易磋商仍抱有希望。

不過，也要留意特朗普的態度有輕微變化，一直認為談判進展順利的他，今次雖然同樣表示進展非常良好，但提及過談判較其希望為慢。再者，特朗普未對撤回貨品關稅作出看法，估計雙方在此問題上暫時難以達成協議。投資角度上看，假如協議一拖再拖，關稅繼續影響經濟，日後數據轉差，屆時經濟衰退的憂慮或因此而增加。日後要密切留意數據情況，中長線時刻保持着觀望心態。

除了中美貿易因素外，內地公布了較預期高的CPI及預期低的PPI，令A股走勢進退失據。豬肉價格按年大漲一倍，拖累CPI急升至3.8%，創8年高，惟PPI同比下跌1.6%，其中生產價格同比下降2.6%，降幅比上月擴大0.6個百份點。CPI的上升，或限制了貨幣政策推行而刺激經濟，同時需求持續下跌令投資者憂慮經濟前景。

不過，滬綜指周一回落至2,900水平，而此關口為8月以來橫行區的底部附近，有較強的支持，儘管現時面對人民幣下跌及中美貿易談判有點阻礙，惟現時滬綜指已重回重啟貿易磋商前的水平，似乎調整幅度過大，相信A股短期回穩下，對港股會有幫助。

恒指周一裂口下跌，失守多條主要平均線，重回到10月下旬的水平，介乎26,500至27,000的區域，最後失守27,000水平。走勢上，周一的下跌破壞了近期上升形態，情況略為轉差。中美貿易還在磋商中，相信大戶未會大舉做淡，因此恒指短期調整過後，仍有力反彈。現時50天線位於26,594點，短期以作為支持，阻力較大阻力位於牛熊線，即27,423點。

宏滙資產管理董事及投資策略總監 林嘉麒(作者為註冊持牌人士)

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