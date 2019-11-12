東方日報B1：港股內憂外患　恒指插724點失五關

中美貿易談判突現變數及香港亂局愈演愈烈，港股周一(11日)連失五關！恒生指數收市急瀉724點或2.62%，為今年8月初之後最大單日跌幅，收市報26,926點，失守27,000點關之餘，更跌穿10天、20天、100天及250天牛熊分界線，市值單日蒸發7,922億元。全日有超過1,400隻股份下跌，香港地產股、零售股及珠寶首飾股遭重創。

恒指周一開市已跌289點，之後跌勢轉急，最多曾瀉820點，低見26,830點；國企指數一度急挫317點，收市仍跌268點，報10,613點。全日總成交866億元，沽空額大增近四成二至149.93億元，沽空比率17.32%，全日有136隻牛證被強制收回。

中投傲揚基金經理溫鋼城直言，香港的社會事件正不斷惡化，而且每次行動升級均會令港股出現震盪。不過，港股效率非常高，只要不是演變成日日有示威，股市很快會回復正常，初步估計恒指於26,491至26,500點有較強支持。然而，若中美貿易談判再度「反枱」，恒指則可能要下試10月11日的裂口位25,809至25,976點，這亦是上升軌道底部，「若跌穿就唔使玩」。

他又稱，本月大市尚有其他變數，包括本月底MSCI指數第三階段擴容A股正式生效，根據5月及8月份A股首兩階段擴容經驗，期間港股壓力較大，而且於市況波動下，海外資金未必願意加注，可能傾向沽售港股或騰訊等去套現買A股。此外，香港銀行同業拆息近日抽上，若阿里巴巴稍後啟動招股，拆息將進一步上揚，或利淡港股。

不過，他建議投資者可低位吸納醫藥股、5G概念股、內需股、物管股及高息股等，因中美仍有機會就貿易問題達成協議，恒指11月底仍有望收於28,000點關樓上。

時富資產管理董事總經理姚浩然認為，港股周一只是情緒上觸發的回調，觀乎外圍未算太差，避險情緒未算太高。恒指跌穿27,000點關後跌勢或放慢，初步估計於26,400至26,500點有支持，除非中美最終未能簽訂首階段貿易協議及人民幣匯價明顯轉弱，始會觸發更大的調整。

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