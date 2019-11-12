梁冠業　政策推動　內需股看高一線

另一方面，無線耳機成兵家相爭之地，不論蘋果(Apple Inc.)、谷歌、亞馬遜均希望借着自家最新推出的藍牙耳機爭取耳機市場的市佔率。目前呼聲最高的是蘋果新推出的Airpods Pro，比起Apple Watch，AirPods的推出成為蘋果硬體產品另一增長引擎。雖然，AirPods對蘋果整體的利潤和收入的貢獻不如iPhone、iPad等產品，但隨着更高端的AirPods Pro的上架，可吸引更多對音質有高要求的用家。

10月份多番挑戰27,000點關口，儘管前期曾多番突破，但仍然未能站穩。直到11月上旬，恒指才作一個正式突破，主要受惠於中美貿易談判的正面進展，圖形上更出現一浪高於一浪的走勢，惟要當心本港政局發展，就算中美貿易談判重回正軌，零售數據走下坡以及本港處於政局不穩的情況下，作長線投資的資金有可能進一步流失，恒指或會承壓。

至於市場另一焦點，阿里巴巴擬11月底在香港上市，預計籌集至多150億美元，若然成功上市的話，將可帶動同業如科網股等公司作估值上調。但基於目前社會的不確定因素，市場對阿里如期於11月底上市仍有保留。

海通國際證券財富管理投資策略執行董事 梁冠業(作者為註冊持牌人士)

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