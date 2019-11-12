德銀列出明年20大市場風險　第一位不容忽視！

外媒報道，德銀首席經濟師Torsten Slok在一份報告中，列出了明年20大市場風險。該行認為，明年最大的風險不是貿易爭端或美國大選，而是來自不平等問題。

德銀估計2020年20大市場風險：

1、持續升溫的財富不平等，收入不平等和醫療保健不平等

2、第一階段中美貿易協議未能簽署，導致持續不確定性

3、貿易戰不明朗因素影響企業對資本開支的決定

4、中國、歐洲、日本經濟放慢引發美元升值

5、美國總統彈劾調查不確定性，以及聯邦政府可能關門

6、美國大選不確定性；以及其對稅務、監管、資本開支的影響

7、反壟斷、私隱及科技監管

8、美國大選後，海外投資者對美國信貸及國債市場失去興趣

9、現代貨幣政策理論(MMT)形式的財政擴張，刺激美國及歐洲經濟急劇增長

10、美國政府債務水平開始對長期利率帶來影響

11、美國短期國債供求失衡，令回購利率急升

12、聯儲局在美國大選年拒絕減息

13、信貸收緊擴闊了CCC和BBB級別的企業信貸差距

14、信貸收緊擴闊了CCC和BBB級別的消費者信貸差距

15、墮落天使：更多企業評級跌至BBB

16、全球負息債規模膨脹，令全球投資者追捧美國信貸收益率

17、企業盈利下滑，令回購減少

18、全球汽車業下滑，令全球市場及經濟受損

19、澳洲、加拿大及瑞典的樓價下跌

20、英國脫歐不確定性持續

Torsten Slok指出，上述各項風險都十分重要，但持續升溫的不平等問題，以及其在政治上的回應，令投資者不能再忽視。

當中，美國民主黨總統候選人沃倫(Elizabeth Warren)的政治主張傾向提升對富人收稅，可能對市場有重大的風險。

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