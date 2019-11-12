金川國際發盈警　就訴訟支付近2億元和解費

集團已於2018年底就訴訟賠償及應付礦權使用費款項合共作出1,000萬美元撥備，預計對集團截至2019年底止年度損益的最大財務影響約為1,500萬美元。和解款項將由內部現金資金支付。

受和解協議影響，集團預期截至2019年底止全年股東應佔溢利將較2018年度錄得大幅下跌。此外，集團於2019年戰略性地減緩鈷的銷售，以及2019年銅及鈷的價格較2018年大幅下跌。因此，預計集團於2019年的收益將較2018年大幅減少。

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