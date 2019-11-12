【專家點評】日圓轉強吼位買

今年5月底美元兌日圓以大陰燭確認跌穿在5月13日所營造的109重要支持後，其日線圖在這5個多月來呈現了一個非常明顯的頭肩底的利好後市形態。

目前上述的重要支持除了是匯價反彈回升時的重要阻力所在外，同時亦剛好為200天均線的關鍵好淡判別位，所以上周二美元兌日圓以大陽燭輕微上破了如此觸目的阻力位後，令不少投資者相信美元兌日圓稍後將可繼續走高及突破更為觸目的110心理關口，從而確認上述頭見底的利好形態，大方向的走勢將會是朝着114/115區域進發。

不過，美元兌日圓雖然可以在上周二破位高收，但隨後的表現卻是差強人意，整體走勢只是在200天線附近爭持，即使在上周四可以突破8月1日所造的109.31高位阻力，可惜只能觸及109.48高位，乏力挑戰109.50這個整數心理位，到收市時已經回落至109.25附近，表現令不少看好美元兌日圓的投資者大失所望。雖然隨後美元兌日圓仍能輕微保持在200天線之上窄幅上落，但由於欠缺突破重大阻力後應有的上升動力，因此使到不少投資者開始擔心，上周二出現的破位或是假突破的技術走勢陷阱。

由於日圓本身具備避險貨幣的功能，因此美元兌日圓的上升意味市場上的風險偏好情緒仍在上升中，這有利環球股市在目前正處於高處未算高的水平下仍可繼續走高。換言之，即對看好股市後市的投資者而言，可以繼續採取高追的策略。

不過，倘若確認美元兌日圓上述的破位為假突破的走勢陷阱的話(即本周早段美元兌日圓可以明顯回落至109水平以下上落)，料美元兌日圓稍後勢的走勢將會顯著下跌。換言之，這即是反映日圓整體走勢已明顯轉強並已重拾避險貨幣的功能，所以此時經已高處不勝寒的環球股市，稍後料會隨着美元兌日圓的顯著下跌，市場避險情緒開始明顯上升的大前提下，勢必出現一個令不少投資者措手不及的恐慌大跌市。

目前正計劃開倉做淡股指期貨，特別有意建立波幅較大的納指期貨淡倉的進取投資者，本周早段可以待美元兌日圓順利返回109以下後，觀察是否可以迅速下跌至20天均線支持(108.75)以下作為判斷指標，一旦出現此情況，屆時可以放膽伺機建立淡倉了。

資深市場人士 鑫濤

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