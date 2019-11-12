【專家點評】澳元短期仍然受壓

美國總統特朗普表示，並不同意取消對中國貨加徵的關稅。消息與中國商務部發表的言論不符，受該言論影響，令市場認為貿談情況可能未如預期般樂觀，資金流入避險產品，美匯指數升至3周高位98.38。

澳洲央行於上周二維持指標利率0.75厘不變，符合預期。央行表示，必要時將放鬆政策支持經濟持續增長，利率將長期保持低位。澳洲央行於上周五發表季度政策報告，央行已不再預期工資上升加速，預計未來幾年通脹率將低於2至3%的目標，失業率仍維持在4.5%目標位上方，為政策長期維持寬鬆提供理據。

澳洲央行上周五在薪資增長和通脹方面明確轉為鴿派，加上市場憂慮中美貿易協議進展，澳元兌美元下跌至0.6850水平。

市場關注本周美國聯儲局主席鮑威爾出席美國國會委員會會議，就美國經濟發表言論。中美貿易前景不確定性依然存在，市場認為澳元短期仍將受壓，或有機會下試0.68水平。

中信銀行(國際)

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