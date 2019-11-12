百威英博併購Craft Brew Alliance　估值逾25億元

全球最大啤酒生產商百威英博(AB InBev)宣布，收購手工釀造啤酒製造商Craft Brew Alliance(以下簡稱Craft)餘下的68.8%股權，後者估值高達3.21億美元(約25.03億港元)，料交易將於2020年完成，惟仍有待股東及有關監管機構批准。

收購Craft的每股作價為16.5美元，刺激該股市後飆升121.28%，至16.22美元。

值得留意的是，原先持有Craft 31.2%股份的百威英博，曾於8月時表示無意作全面併購。

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