【即市分析】本地地產股難逃一劫？

從基本面睇，上述三大原因，除有利地產股外，亦有利整體港股氣氛，惟再仔細分析，或許別有洞天。首先，政府雖已「撤回」，但香港經濟前景未敢樂觀，除零售、旅遊及飲食業等受打擊外，就連做生意的企業，再於香港投資的意欲亦下降，這對住宅及商業物業皆不利。

其次，施政報告雖然推出二手樓市的政策，惟從經濟學角度，所有都係講供求，就算你肯「供」，需求亦可能因為局勢不穩而下降，新盤銷售前景尚不太明朗。

最後，中美貿易談判突現變數，美國總統特朗普表示，美國尚未同意全部取消已對中國加徵的關稅；另中國官媒則指，若不取消之前所加徵的關稅，中美肯定達不成第一階段協議。若中美的貿易協議再次落空，對於資產價格的打擊，不容忽視。

畢竟物業流動性有限制，在經濟前景不明之下，投資者對於置業的取向有所保留，亦是合乎情理。早前地產股經過一輪反彈後，調整已經展開，必須關注資金逢高減磅下，會否令一眾地產股營造出一浪低於一浪的勢頭。若然如此，投資者就更應提高風險意識，免接火棒。

東方產經專欄作者 股博士

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