傳阿里尋求通過港上市聆訊 最快周五起招股
2019年11月12日 10:26
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市傳阿里巴巴集團計劃周二(12日)尋求通過來港作第二上市的聆訊，如闖關成功，擬最快於周五(15日)起招股，下周三(20日)定價。
外電引述消息指出，阿里上市時間表仍可變動。另外，阿里增聘花旗、摩根大通及摩根士丹利加入承銷團，且已邀請其他歐資及中資行加入擔任帳簿管理人。
據悉，阿里在港第二上市的集資規模介乎100億至150億美元(約780億至1,170億港元)。若屬實，勢超越今年5月在美國上市的召車App公司Uber，榮膺今年全球新股「集資王」。
事實上，香港交易所(00388)去年重奪全球新股集資額「一哥」寶座，但今年要「冧莊」恐有難度，更有機會跌出「三甲」之位。根據Refinitiv數據，今年截至10月中，香港IPO共集資約1,443億元，暫時落後於紐約交易所及納斯達克交易所。假如阿里趕及於年底登場，港交所有望保持全球新股集資額「三甲」之位，更甚或可問鼎全球集資王。
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