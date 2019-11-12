傳阿里尋求通過港上市聆訊　最快周五起招股

市傳阿里巴巴集團計劃周二(12日)尋求通過來港作第二上市的聆訊，如闖關成功，擬最快於周五(15日)起招股，下周三(20日)定價。

外電引述消息指出，阿里上市時間表仍可變動。另外，阿里增聘花旗、摩根大通及摩根士丹利加入承銷團，且已邀請其他歐資及中資行加入擔任帳簿管理人。

據悉，阿里在港第二上市的集資規模介乎100億至150億美元(約780億至1,170億港元)。若屬實，勢超越今年5月在美國上市的召車App公司Uber，榮膺今年全球新股「集資王」。

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