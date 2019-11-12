【大行報告】富瑞料澳門本月博彩收入按年跌12%
2019年11月12日 10:33
東網電視更多新聞短片
受中國經濟減速及香港社會動盪影響，投行預期11月澳門博彩收入將顯著下跌。其中，Jefferies(富瑞)預計本月澳門博彩總收入將按年跌8至12%，或為今年以來最大的單月跌幅；按中值計算，數字將低於2017年水平。
富瑞最新發布的報告指，11月初貴賓業務的每日交易量按年大跌30至32%，表現較穩的中場業務僅能抵銷部分貴賓業務的跌幅。由於澳門新行政長官將正式上任，該行料12月博彩總收入將波動和不確定。
另Bernstein指，澳門本月首10日博彩毛收入估計為日均7.5億澳門元，按年跌10%，按月下降12%，其中貴賓業務料按年大跌逾30%。該行指，澳門博彩業繼續面臨中國經濟減速、在岸人民幣持續疲軟、中美貿易緊張局勢等不利因素，加上香港社會示威活動，或令部分交通中斷，妨礙人們由內地經香港轉往澳門的路程。
－－－－－－
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻clic入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！
想問股票？即刻Click入 http://bit.ly/2NqHU90 留言，《東網Money18》專欄作者同你點選作答。