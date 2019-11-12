異動股：業績勝預期　偉易達曾彈11%

該公司周一公布截至今年9月30日止6個月中期業績，收入11.24億美元，按年升12%；期內股東應佔溢利1.18億美元，按年升30.96%；每股盈利46.9美仙；派中期股息每股17美仙。

偉易達以北美洲為最大收益市場，在中美貿易戰僵持下，業績受市場關注，惟集團主席兼行政總裁黃子欣稱，美國加徵關稅對期內業績並未產生負面響，因集團採取了多項措施應對。

大和重申給予偉易達的投資評級為「持有」，目標價維持75元。

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