【專家點評】港交所伺機吸納睇268元
2019年11月12日 10:49
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11月已差不多過了一半，中美雙方擺着空談姿態，迄今仍未有會面時間和地點公布。特朗普上周末否認同意撤回關稅，美股在高台也有回吐壓力。
內地公布10月消費物價指數和工業生產出廠價格指數，後者走弱，內地經濟令投資者憂慮不已。
昨日本地社會暴力事件升級，多區受影響。港股在內外夾擊下，最高曾跌逾八百點，一日就把月初累積的升幅打掉，亦把投資者信心抹走。金管局澄清提款設限傳言，強調香港金融安全穩定。恒指裂口低開，一口氣回試百天線，更且失守27,000點關口，周內有反彈機會。
阿里巴巴有意短期內捲土重來，在港上市集資約150億美元。月初，香港交易所(00388)節節向上爬升，月內曾高見254.4元，昨跟隨大市回軟，單日跌3%，收報246.2元。第四季日均成交有望增至800億元附近，並帶動債券和衍生品市場。建議候低吸納，目標睇268元，跌穿234元止蝕。
鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏（作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號：ACG 082，筆者、客戶持有港交所）
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