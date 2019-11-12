港股格局：陳炳強料27800點有重大阻力

悠誠資產管理首席投資總監陳炳強表示，香港社會矛盾激化，惟市場對相關消息已有一定心理準備，因此對市況影響並非致命，反而中美貿易談判反覆，成為拖累港股調整的主因。但他認為中美仍有機會達成首階段協議，料對大市不會造成致命打擊。

不過，美股現時在高位整固，但成交持續下跌，料升勢或有阻滯。港股月初高位曾見27,800點水平，短線將成為重大阻力，突破機會不大，該水平料成為技術上的雙頂。他又補充，除非香港情況進一步惡化，否則恒指在26,000點料有一定支持，將於26,000至27,800點之間上落。

醫藥股近期表現不俗，陳認為，市傳國家醫保局本周啟動醫保藥品准入談判，加上板塊股價普遍累升已多，短線技術上或有調整。不過，內地經濟面對下行風險，加上醫藥行業消息頗多，相關股份有機會成為資金避風港，建議可趁調整時吸納，並作中長線持有，值博率頗高。

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