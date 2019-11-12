修例風波：港樓投資前景亞洲排包尾　新加坡乘勢搶上

城市土地學會(Urban Land Institute)與普華永道聯合發布亞太房地產趨勢報告，以價格升幅預期衡量，新加坡是2020年區內最具投資前景的房地產市場。至於社會活動持續的香港，排名由2019年的第14位跌至榜尾。

在2017年，新加坡在亞洲房地產投資前景市場的排名倒數第二，主因是空置率上升及租金下降，而香港當時的排名為第18位。該榜單涵蓋了22個亞洲城市。

隨着香港社會動盪，中國和香港的投資者對新加坡的興趣增加。新加坡住宅價格在近數個月反彈，商廈也逐步消化過多的供應過。

城市土地學會行政總裁Ed Walter指，至少在短期內，香港的社會窘境會為新加坡帶來機遇。

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