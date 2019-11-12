【即市分析】中國人壽可趁低吸納？
2019年11月12日 11:15
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東方產經專欄作者司慕渢：港股昨日(11日)大跌逾700點，港企股要暫時迴避，就集中睇中資股。早前公布第三季業績的中國人壽(02628)獲市場一致好評，近日股價隨大市調整，是否可值得趁低吸納？
國壽作為內地保險業龍頭，最新一季業績予人吐氣揚眉之感，首三季營業收入6,240.24億元人民幣(下同)，按年升15.4%；歸屬母公司股東純利達577.02億元，按年升1.9倍，每股收益2.03元，業績甚佳。
參考投資銀行大和的研究報告，國壽首三季總投資收益率增長231個基點，淨投資收益率則增21個基點，帶動純利大增，且新業務價值增幅及代理人數保持優於同行，重申對其「買入」評級，目標價上調至30港元(下同)。以昨日收市價20.85元計算，潛在升幅逾4成。
股價方面，國壽近月走勢頗強，惟過去連跌2日，跌穿10月初以來的升軌，加上14日RSI掉頭回落，及MACD牛叉收窄，料後市調整壓力增，建議投資者可於20元以下小注買入博反彈，短線睇升22元，向下跌穿17.5元止蝕。
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