【瑞通推介】舜宇挑戰130元未果　追蹤牛熊證

瑞通認股證牛熊證銷售部：中美貿易形勢不明朗，美股隔晚個別發展，其中道指收報27,691點，微升10點，再創收市新高。

香港暴力示威升級，恒指周一(11日)曾跌逾800點，連失10天、20天和250天線，收報26,926點，大跌724點或2.62%。周二(12日)早段稍作反彈，一度重返27,000點之上，其後升幅收窄。其好倉(牛證及認購權證)周一淨流入逾8,600萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流出逾1.5億元，反映投資者博港股急挫後會出現技術性反彈，早前部署淡倉的資金則沽貨平倉。周一其牛證街貨重貨區為收回價26,700至26,799點，而熊證街貨重貨區為收回價28,000至28,099點。

社會示威活動加劇，香港地產股首當其衝。周一除淨的新鴻基地產，收跌逾4%於112元，一舉跌穿10天、20天和100天線。周二早段靠穩，受制於113元。周一分別有221萬和186萬元淨流入其好倉和淡倉。

中美貿易談判存在變數，另有券商報告指，預期舜宇光學在11至12月出貨量呈下跌趨勢，料其股價將會在未來60天有70至80%機會下跌。該股周一最多跌逾7%至121.5元，其後跌幅收窄，收跌3.4%於126.4元，失10天線。股份周二早段曾反彈逾2%，上試130元水平，其後升幅收窄並倒跌。周一有110萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有56萬元淨流出。

季績後相對強勢的中國人壽，周一收跌近1.9%於20.85元。集團公布控股股東財政部把所持股權的10%劃轉給社保基金。該股周二早段變動不大，於21元附近徘徊。周一分別有214萬和258萬元淨流出其好倉和淡倉。

香港交易所早前連升7日創逾兩個月高，周一隨市回吐，曾低見244.6元，失守10天、100天和250天線，收跌3%在246.2元。有報道引述消息，阿里巴巴在香港上市集資額最高達150億美元，計劃周五(15日)開始招股。另有券商發報告指，港交所未來60日上升機率八成，原因包括其估值吸引、收入已復甦、北水流入情況強勁。該股周二早段曾升抵249元，升幅約1%。周一分別有405萬和142萬元淨流入其好倉和淡倉。

瑞通相關認股證之選擇：

瑞通相關牛熊證之選擇：

恒指牛證(59941，收回價26,410點，槓桿比率36.4倍。

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