【海外篇】投資創業唔想盲舂舂　有公司推一條龍服務

港人熱愛投資「磚頭」，認為這類投資較穩陣，惟香港已連續九年被冠以全球樓價最貴的稱號，入場門檻高。所以不少投資者早已將目光放眼海外，有企業更早着先機，由最初專營日本物業投資，擴展到世界各地，在香港開設2,000方呎的展覽廳，全年無休舉辦投資海外物業講座，讓客戶了解最新最快的海外房地產資訊。

Sakura Group為上市企業eprint( 01884 )的聯營公司，在2017年開辦Sakura Japan Property，向客人提供投資日本房地產的資料，以及解答買賣當地物業疑難，直至上年更開拓Sakura Global Property，業務覆蓋美加、澳歐和東南亞。Sakura Group除了為客人提供置業服務，更會提供海外創業、移民/移居、升學等多項服務。今年九月更開設佔地約2,000方呎的展銷廳，定期舉辦各類講座。

Sakura Group於11月有兩場關於在馬來西亞創業的講座，有專家教你如何在當地創業，等你可以去「取經」！

此外，Sakura Group服務漸趨多元化，最新推出置業管家Sakura Premium Club，會提供一站式物業服務，成為客戶管家，解決他們置業後的煩惱，例如招租、收租以至裝修單位，最適合分秒必爭的港人，可以輕鬆做業主。會員還可以用積分換機票、酒店，等你飛轉外地玩，隨時再發掘更多具投資潛力的物業！Sakura Global 桜ノ環球置業有限公司行政總裁張明珠透露，計劃為Sakura Premium Club推出更多優惠，例如在日本洽談100間公司，當客戶到指定地方可以享有優惠，幫客戶打通當地的網絡。

Sakura Global Property Limited最近更邀請到超過25年國際物業經驗的海外產業測量師劉國彪加盟，過往在亞洲推介無數物業，在行內十分具知名度，被公認為「最受歡迎的澳洲房產分析師」之一，他的專業物業講座更長期被大批投資者追捧。

馬來西亞創業指南

活動時間：

11月22日 19:00-21:00

11月24日 13:30-18:00

地址： 九龍尖沙咀寶勒巷4號金帝行9樓全層

查詢電話：3905 3323

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