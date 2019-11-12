深圳調整普通商住房標準　料免徵豪宅稅單位大增

內地媒體報道，深圳住建部門及稅務局相關工作人員確認，自周一(11日)起，容積率在1.0以上、單位建築面積在144平方米以下的住宅，均被界定為普通住宅，滿兩年可免徵增值稅。此乃深圳超過4年來住房價格政策的首個重大變化，市場預期相關政策將進展至北京。

過去5年，深圳以總價、容積率和面積，判斷單位是普通住宅還是豪宅。隨着樓價大漲，深圳不少單位「被豪宅化」。新例下，普宅標準不再考慮總價，意味將有部分單位被劃入普宅範圍。而深圳對於非普宅會額外徵收差額增值稅，這被稱之為「豪宅稅」，隨着新的普宅標準執行，將有一部分單位免徵增值稅，或涉及30%的交易額，而每個單位免徵的稅費或將高達數十萬元人民幣。

深圳市住房和建設局回應指，調整普通商品住房標準是堅持「房子是用來住的，不是用來炒的」定位下，落實國家減稅降費精神，充分考慮普通居民家庭合理住房消費而採取的一項舉措。目前適用的普通商品住房標準於2015年9月公布實施。隨着房地產市場形勢的變化，該普通商品住房標準與居民合理住房需求日益不匹配。

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