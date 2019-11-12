【午市重點睇】人民幣偏弱　英鎊彈升

2019年11月12日 12:06
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    ●亞洲市，美匯指數企98.2；圓匯報109.1；歐元兌美元報1.103；英鎊高見1.2867。港匯處7.8259。離岸人民幣(CNH)在7.0水平窄幅上落。金價守1,456美元，布油報62.21美元，紐油報56.85美元。道指期貨跌37點。
    ●港股倒跌續尋底，恒生指數半日升21點或0.08%，報26,947點。https://bit.ly/2Q9N1NO
    -異動股：業績勝預期，偉易達曾彈11%。
    -金川國際發盈警，就訴訟支付近2億元和解費。
    -新股專輯：3股均下限定價，中國飛鶴中籤率65%。
    -騰訊音樂上季收入急增逾30%。
    -港股格局：陳炳強料27800為重大阻力。
    ●【即市分析】
    -中國人壽可趁低吸納？https://bit.ly/34M6aJQ
    -本地地產股難逃一劫？https://bit.ly/2CxywLJ
    ●A股快報：滬深三大指數半日收市跌0.4%至0.9%。https://bit.ly/2O0s2KY
    ●亞洲股市：日股中段上揚。https://bit.ly/33Gt31o
    ●傳阿里尋求通過港上市聆訊，最快周五起招股。
    ●修例風波：港樓投資前景亞洲排包尾，新加坡乘勢搶上。
    ●港元拆息︰1個月升至2.32厘。
    ●人民幣兌每美元中間價為6.9988，較上日下調55點子，結束四連升。
    ●人行不進行逆回購操作。
    ●百威英博併購Craft Brew Alliance，估值逾25億元。
    ●交易員：港元未來流動性趨緊。
    ●智利擬修憲，披索創新低。
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