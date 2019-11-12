【專家點評】香港暴亂不止　港股或回試25000

上周中美貿易談判有進展，中方要求按階段同期撤銷關稅。首先撤銷9月份徵收1,120億美元中國進口貨，包括智能手機等的關稅。中方表示，不可以接受不在達成第一階段貿易協議時，仍然不撤銷關稅，否則是中國認輸，任由美國擺布。沒有同步撤銷關稅，就不會有協議。

上周中港股市齊升，美股更加屢創新高。除了中美貿易談判有進展，香港地產及金融市場，在逆境中仍然企穩。8月至9月份，樓價曾經下跌，但到10月份，樓價已經回穩。港府推出8百萬元以下樓宇九成按揭，一千萬元以下樓宇8成按揭保險。新政策對樓市立竿見影，樓價隨即反彈。新樓銷售暢旺，市道好轉。

在金融市場方面，市場消化港交所失敗收購倫敦交易收的負面消息。倫敦交所表示，香港不能代表中國金融中心，上海交易所比起香港，更加能代表中國金融中心。百威亞太回來在香港上市，價格表現令人滿意。隨即物流商ESR也回港上市。消息再傳阿里巴巴將在11月底在香港上市，是為香港金融市場打支強心針及支持的最好消息。

港股自從10月份以來，已經拾級上升。恒生指數由25,522點，反彈至27,842點，升幅達到2,320點。市場人士表示樂觀，只要中美達成第一階段貿易協議，恒指可以升至28,000點。但是天算不如人算，上星期四突然傳出消息，美國貿易談判團隊和中國達成的初步協議，不獲得白宮支持。特朗普兩度向記者表示，他並未同意撤銷對中國的關稅，強調只會簽一份他滿意，及對美國有利的協議。

特朗普充分表示他流氓，及完全沒有道德的作風。他在國際上到處去欺負其他國家，好像加拿大和墨西哥被他強迫簽新北美自由貿易協議。中美危地馬拉被迫接受美國的要求，截停北上美國、尋求非法移民美國的中美難民。特朗普多次講到，中國非常需要向美國求和，停止貿易戰爭。同時美國向中國貨徵收千億美元計的關稅，都是由中國出口商支付。但是在美國，特朗普卻面對彈劾的壓力，特朗普要求新上任的烏克蘭總統調查拜登的兒子在烏克蘭的活動，觸犯了美國法例。面對內部壓力，特朗普急需在外交方面有好政績，好讓他得到農業州的選舉人票。

智易東方證券行政總裁 藺常念

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